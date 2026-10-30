Батарейка села? Психолог рассказала, как пережить осень без подвигов

Осенью к врачам и психологам чаще обращаются с жалобами на нехватку энергии, желание постоянно спать и трудности с концентрацией. Обычно такая усталость связана с сезоном и со временем проходит. Но оставлять её без внимания не нужно: за ней могут стоять недостаток витаминов, сбившийся распорядок дня или первые признаки стресса.

В беседе с "Радио 1" семейный психолог Юлия Юданова поделилась простыми способами справиться с осенним упадком сил.

Снизьте планку требований к себе. Когда энергии не хватает, определите, что действительно важно, а остальное по возможности отложите. Упрёки в свой адрес только усиливают напряжение и не приближают восстановление.

Придерживайтесь привычного распорядка. По возможности засыпайте и просыпайтесь в одни и те же часы, гуляйте при дневном свете и двигайтесь столько, сколько вам по силам. Это может помочь чувствовать себя бодрее и поднять настроение.

Двигайтесь маленькими шагами. Если сложно настроиться на дело, сделайте задачу поменьше. Ориентируйтесь не на привычный темп, а на тот объём нагрузки, который можете выдержать сегодня.

Заранее оставляйте время для приятного. Это могут быть посиделки с близкими, творческие занятия, любимые домашние ритуалы, отдых в тёплой ванне или поход в кино с горячим чаем. Чтобы устроить себе хороший вечер, совсем не нужно сначала разобраться со всеми делами.

Прислушивайтесь к своему состоянию. Чего вам сейчас хочется и не ждёте ли вы от себя слишком многого? Когда понимаешь, в чём именно нуждаешься, легче найти подходящую поддержку.

В завершение Юданова посоветовала обратиться к специалисту, если сил настолько мало, что это мешает повседневной жизни, а подавленное настроение или отсутствие интереса сохраняются большую часть времени.