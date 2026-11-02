Работаете 4 ноября? Адвокат раскрыл, как заставить работодателя заплатить вдвое больше

Работа 4 ноября, в День народного единства, оплачивается минимум в двойном размере. Это правило касается и сотрудников со сменным графиком. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

По его словам, двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. В расчет обязательно включаются премии и надбавки.

Вместо денег работник вправе выбрать дополнительный выходной. В таком случае праздничная смена оплачивается в одинарном размере. Работодатель не имеет права навязывать отгул по своей инициативе.

– С марта 2025 года действует правило, согласно которому дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в праздник либо присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску. Если работодатель отказывается оплачивать работу в праздник в установленном законом размере, сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда или суд, – сказал эксперт.

Для защиты прав сохраните документы: приказ о привлечении к работе 4 ноября, график смен, табель учета времени и расчетный листок.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России рабочий день 3 ноября сократят на один час перед празднованием Дня народного единства. Об этом пишет издание "РосБалт" со ссылкой на ТАСС.