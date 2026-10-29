В кемеровском кафе подавали блюда не пойми из чего – подробности

Россельхознадзор нашел в кемеровском кафе серьезное нарушение. В общепите подавали блюда из продуктов животного происхождения без необходимых документов.
Во время наблюдения Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора установило, что предпринимательница продает в кемеровском кафе готовую еду, приготовленную из продуктов животного происхождения. При этом заведение "Перец и компания" не было зарегистрировано в компоненте "Цербер" ФГС "ВетИС".
Из-за отсутствия зарегистрированной площадки ветеринарные сопроводительные документы на поступающую подконтрольную продукцию не оформляются. В результате невозможно проследить движение сырья.
– Сырье для приготовления блюд в кафе приходит без ВСД, что не позволяет установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза и соблюдаются ли сроки годности, – уточнили в ведомстве.
По итогам проверки владелице кафе объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отмечается, что с начала 2026 года специалисты провели в Кузбассе 43 контрольно-надзорных мероприятия в отношении предприятий общепита. По их результатам ведомство объявило 37 предостережений организациям, допустившим нарушения ветеринарного законодательства.
Напомним, ранее Россельхознадзор поймал на нарушении производителя мясной продукции в Кузбассе.