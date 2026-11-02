В Кемерове жестко столкнулись две иномарки – пострадал четырёхлетний ребенок

ДТП произошло 30 октября около 17:55 возле дома № 32 на улице Рутгерса в Кемерове. По предварительным данным, водитель Nissan начал поворачивать налево, не заняв крайнюю левую полосу, из-за этого столкнулся с Kia. От удара Nissan наехал на металлический столбик.

– В результате ДТП был травмирован 4-летний пассажир автомобиля "Киа". Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве без нарушений ПДД, – уточнили в Госавтоинспекции Кузбасса.

В отношении водителя Nissan составили административные протоколы за нарушение правил расположения автомобиля перед поворотом и повреждение дорожного сооружения. Также возбудили административное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что СК Кузбасса ищет свидетелей смертельного инцидента.