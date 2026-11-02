В Кузбассе зверствуют клещи – заражён каждый третий

За минувший сезон активности клещей их жертвами в Кузбассе стали 27 393 человека, что на 3,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадавших детей до 17 лет – 5 509, сообщает Роспотребнадзор.

– При присасывании клеща в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, – напоминает ведомство.

Каждый третий клещ, снятый с человека, заражён чем-нибудь опасным. В 32,9% случаев – это иксодовый клещевой боррелиоз, в 3,3% случаев – моноцитарный эрлихиоз человека, в 3,1% – гранулоцитарный анаплазмоз человека , в 2% – клещевой вирусный энцефалит.

Заражались кузбассовцы всеми четырьмя инфекциями. При этом вакцина существует только от клещевого энцефалита, а остальное лечится лишь неспецифическими препаратами.

Роспотребнадзор советует начать прививаться именно осенью. Первую прививку начинают обычно в октябре-ноябре, вторую – через 5-7 месяцев от первой прививки. Первую ревакцинацию проводят через год от второй прививки. После трёх прививок человек считается защищённым от клещевого энцефалита.

Важный нюанс: вакцинацию нужно закончить не позднее, чем за две недели до прогулок на природе.