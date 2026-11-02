Ждать ли декабря? Вся правда о зимних распродажах на технику

Перед Новым годом подарки покупают активнее, так что ждать снижения цен на всё подряд не стоит. Стоимость востребованной техники, которую охотно берут и без специальных предложений, может остаться практически прежней. Зато в отдельных магазинах бывают праздничные распродажи и привлекательные наборы – скажем, устройство вместе с аксессуарами. Прежде чем брать такой комплект, стоит разобраться, нужны ли вам дополнения и во сколько обойдётся каждый товар отдельно.

Для начала решите, какую сумму готовы потратить, и подберите несколько подходящих моделей. После этого уже можно отслеживать стоимость. Если ноябрьское предложение укладывается в ваш бюджет, а техника подходит по всем требованиям, декабрь не обязательно окажется выгоднее. Когда спешки нет, понаблюдайте за предложениями несколько недель, но сразу обозначьте для себя верхнюю границу расходов, посоветовал Калинкин.

Не менее важно разобраться, на каких условиях предстоит платить. Покупка в рассрочку сама по себе не делает технику дешевле: стоит уточнить, не добавлены ли к ней обязательные услуги, страховки и комиссии. Если же оформляете кредит, считайте всю сумму, которую придётся выплатить. По-настоящему удачная покупка – это не рекордная скидка в рекламе, а нужное устройство по самой низкой из проверенных цен и без ненужных трат.

При этом есть риск, что привычные скидки на "Черную пятницу" на российских маркетплейсах могут сорваться: причиной стали пожары и атаки БПЛА на Яндекс, WB и Ozon. Некоторые продавцы лишились товаров, а денег на закупку новых не хватает. В издании "РосБалт" рассказали, пройдет ли любимая россиянами распродажа.