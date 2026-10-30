Банки начали пристальнее следить за деньгами россиян — любой обычный платеж может попасть под проверку

Как отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru, банки ужесточили контроль за легальностью доходов россиян. По новым рекомендациям Центробанка, крупные операции со счетами теперь требуют строгого документального подтверждения.

Ключевые факты для клиентов:

• Порог проверки: Внимание банков привлекут операции с наличными от 5 млн рублей. Учитывается как разовый взнос, так и общая сумма за месяц.

• Новые требования: Формальные анкеты больше не работают. Банки запрашивают официальные справки о доходах или договоры купли-продажи. Данные сверяют через государственные системы.

• Главный "красный флаг": Внесение наличных с последующим быстрым переводом на зарубежные счета.

• Дробление сумм бесполезно: Алгоритмы мониторинга легко вычисляют попытки обойти лимит через серию мелких переводов.

• Грядущие изменения: Весной правила ЦБ станут еще строже. Под проверку попадут даже стандартные вклады, если суммы на них превышают официальный заработок клиента.