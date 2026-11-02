Будет громко: кемеровчан предупредили об испытаниях на заводе

КАО "Азот" предупреждает кемеровчан о плановом пуске агрегата АК-72 №2 цеха №15 по производству азотной кислоты. Как сообщает администрация Кемерова, запуск пройдет с 2 по 4 ноября после проведения ремонтных работ.

– В ходе пусковых операций возможен повышенный уровень шума со стороны предприятия, – пояснили в администрации города Кемерова.

Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями технологических регламентов и внутренних распорядительных документов.

В период пуска цеха ведется постоянный мониторинг санитарно-защитной зоны КАО "Азот".

Напомним, что подобные мероприятия регулярно проводят на производстве. Ранее VSE42.RU сообщал, как "Азот" уже предупреждал кемеровчан о пуске агрегата – и тогда горожан тоже просили быть готовыми к шуму и кратковременным рыжим выбросам.