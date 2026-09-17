Цветные выбросы и грохот: кемеровчан предупредили о страшном

КАО "Азот" информирует о плановом пуске агрегата АК-72 №1 цеха №15 по производству азотной кислоты. Работы пройдут с 18 по 23 сентября после остановочного капитального ремонта.

В организации отмечают, что в ходе пусковых операций возможны повышенный уровень шума со стороны предприятия и кратковременные выбросы рыжего цвета. На предприятии подчёркивают: все работы выполняются строго по технологическим регламентам и внутренним распорядительным документам.

– В период остановки и пуска цеха ведётся постоянный мониторинг санитарно-защитной зоны КАО "Азот" – отметили в пресс-службе КАО "Азот"

Жителей Кемерова просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подобные явления – обычная часть технологического процесса при запуске оборудования после ремонта. Специалисты предприятия контролируют ситуацию и следят за показателями.

Напомним, "Азот" регулярно предупреждает кемеровчан о таких работах. В августе предприятие уже сообщало о пуске агрегата АК-72 №2 – тогда жителей тоже предупредили о шуме и кратковременных рыжих выбросах.