Массовый сбой: сразу несколько важных сайтов в Кузбассе перестали работать

В понедельник, 2 ноября, жители Кузбасса столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайты региональных учреждений. Некоторые интернет-ресурсы оказались недоступны. О техническом сбое редакции VSE42.RU сообщила постоянная читательница.

По её словам, не открываются сайты Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, Администрации Правительства Кузбасса, Министерства образования региона и Театра драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского.

– При попытке перейти на страницы появляется сообщение: "Не удается получить доступ к сайту", – рассказала кемеровчанка.

На момент подготовки материала у журналиста VSE42.RU также не получилось зайти на перечисленные сайты.

Напомним, ранее мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке – кузбассовцам начали приходить жуткие фейковые сообщения.