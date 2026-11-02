Общество

"Срочно запасайтесь едой": жителей Кузбасса напугали сообщениями от МЧС

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Из-за этого пользователям, в том числе и кузбассовцам, начали приходить ложные сообщения об угрозах.

Сегодня утром, 2 ноября, сообщения от МЧС с пугающим содержанием появились у жителей нескольких регионов, в том числе Кузбасса. Об этом пользователи рассказали в соцсетях.

В рассылке сообщалось, будто по регионам России готовятся воздушные атаки, а людям предлагали срочно запастись едой на три недели. Текст также содержали бессвязные фразы и нецензурные выражения.

В МЧС России подтвердили кибератаку.

– Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению, – заявили в ведомстве.

Сейчас специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают нормальную работу сервиса.

Также в ведомстве уточнили, что система оповещения населения продолжает функционировать в штатном режиме. Взлом приложения не оказал на ее работу влияния, поскольку оно является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования.

Напомним, ранее в Кузбассе, как и в других регионах страны, произошел сбой сервисов такси.

Фото: VSE42.RU
 взлом  кибератака  Кузбасс  МЧС  Новости  Новости кузбасс Облако тегов