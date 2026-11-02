Экстренные службы съехались к жилому дому в Кемерове – что произошло

Сегодня утром, 2 ноября, в Кемерове к жилому дому прибыли сразу несколько экстренных служб. Об этом редакции VSE42.RU сообщил постоянный читатель, приславший видео с места событий.

По словам очевидца, машины заметили у дома № 19 на улице Новогодней в микрорайоне Кедровка.

– Кедровка. Пожарная машина и реанимация и скорая, – написал кемеровчанин.

На присланной видеозаписи видна машина реанимации у многоэтажки.

Об обстоятельствах происшествия журналисту VSE42.RU рассказали в МЧС Кузбасса.

– На крыше проводились ремонтные работы. Мужчина оказался в ситуации, когда не смог самостоятельно выбраться, поэтому на место вызвали спасателей, – уточнили в ведомстве.

В итоге сотрудники МЧС помогли мужчине выбраться.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как жителей Кузбасса напугали фейковыми сообщениями от МЧС.