Экстренные службы съехались к жилому дому в Кемерове – что произошло

В областном центре к жилому дому прибыли сразу несколько экстренных служб. Об этом сообщил постоянный читатель редакции VSE42.RU, прислав видео с места событий.
Сегодня утром, 2 ноября, в Кемерове к жилому дому прибыли сразу несколько экстренных служб. Об этом редакции VSE42.RU сообщил постоянный читатель, приславший видео с места событий.
По словам очевидца, машины заметили у дома № 19 на улице Новогодней в микрорайоне Кедровка.
– Кедровка. Пожарная машина и реанимация и скорая, – написал кемеровчанин.
На присланной видеозаписи видна машина реанимации у многоэтажки.
Об обстоятельствах происшествия журналисту VSE42.RU рассказали в МЧС Кузбасса.
– На крыше проводились ремонтные работы. Мужчина оказался в ситуации, когда не смог самостоятельно выбраться, поэтому на место вызвали спасателей, – уточнили в ведомстве.
В итоге сотрудники МЧС помогли мужчине выбраться.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как жителей Кузбасса напугали фейковыми сообщениями от МЧС.