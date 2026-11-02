Зимняя спячка откладывается: в Кузбассе медведь разгуливает по сугробам

В соцсетях Новокузнецка распространилась публикация о медведях. Несмотря на выпавший снег и холода, косолапые продолжают разгуливать по окрестностям региона.

Как сообщает "Вести Кузбасс" со ссылкой на Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства, медведя заметили в Новокузнецком округе рядом с Сосновкой. После сигнала в ЕДДС на место выехала оперативная мобильная группа.

Выяснилось, что звонившие дали неверные координаты, поэтому следы удалось найти не сразу. В поселки и деревни медведь не заходил – он ушел вглубь тайги, предположительно на зимовку.

Напомним, незадолго до этого в Кузбассе находили страшные следы в лесу – правда, оставили их не медведи.