Общество

Зимняя спячка откладывается: в Кузбассе медведь разгуливает по сугробам

В Новокузнецком округе заметили медведя. Специалисты выехали на место, но найти хищника удалось не сразу.

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В соцсетях Новокузнецка распространилась публикация о медведях. Несмотря на выпавший снег и холода, косолапые продолжают разгуливать по окрестностям региона.

Как сообщает "Вести Кузбасс" со ссылкой на Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства, медведя заметили в Новокузнецком округе рядом с Сосновкой. После сигнала в ЕДДС на место выехала оперативная мобильная группа.

Выяснилось, что звонившие дали неверные координаты, поэтому следы удалось найти не сразу. В поселки и деревни медведь не заходил – он ушел вглубь тайги, предположительно на зимовку.

Напомним, незадолго до этого в Кузбассе находили страшные следы в лесу – правда, оставили их не медведи.

Видео: MAX | GORODAD
Автор: Анисия Шокель
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