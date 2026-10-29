Происшествия

"След как нога моя": кузбассовец рассказал о страшных хищниках – и это не медведи

В Кузбассе замечены следы охоты крупных хищников на косулю. Местный житель показал видео с места происшествия.

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Накануне около Таргая в Новокузнецком округе сельчане заметили нечто страшное. Об этом они рассказали в тг-канале "Бардокин.Live".

– Здоровенные следища. Вот они, волки. След здоровый, как нога моя. Матёрый. Косулю гонят. И два волка за ней, – сказал следопыт, изучая следы на снегу.

Мужчина сравнил след со своей ногой и ужаснулся: хищник довольно крупный.

Волки редко угрожают кузбассовцам, но иногда это происходит. Например, в 2024 году волк держал в страхе Щегловский.

Напомним, Кузбассу грозит нашествие медведей-шатунов из-за нехватки пищи в тайге.

Фото: тг / Бардокин.live
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