"След как нога моя": кузбассовец рассказал о страшных хищниках – и это не медведи

Накануне около Таргая в Новокузнецком округе сельчане заметили нечто страшное. Об этом они рассказали в тг-канале "Бардокин.Live".

– Здоровенные следища. Вот они, волки. След здоровый, как нога моя. Матёрый. Косулю гонят. И два волка за ней, – сказал следопыт, изучая следы на снегу.

Мужчина сравнил след со своей ногой и ужаснулся: хищник довольно крупный.

Волки редко угрожают кузбассовцам, но иногда это происходит. Например, в 2024 году волк держал в страхе Щегловский.

Напомним, Кузбассу грозит нашествие медведей-шатунов из-за нехватки пищи в тайге.