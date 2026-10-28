Ваш пёсик страдает! 5 частых ошибок неопытных владельцев при покупке одежды для питомца

Собачий гардероб – уже давно не только про красоту. Одежда помогает укрыть питомца от дождя и холода, уберечь от грязи и капризов погоды. Правда, от неудачной покупки вместо пользы можно получить проблемы. О пяти частых промахах владельцев рассказали эксперты канала "Четыре лапы", передает ИА Stavropol.Media.

Ошибка 1. Ограничиваетесь длиной спины

Измерить расстояние от шеи до основания хвоста – только начало. Обхват груди, шеи и лап у собак разных пород заметно различается. Не упускайте эти нюансы: без них даже симпатичный наряд может оказаться неудобным.

Ошибка 2. Покупаете с большим запасом

Прибавьте к основным меркам 3-5 см, чтобы одежда не сдавливала тело. Слишком свободная модель тоже не годится: она будет мешать собаке бегать и ходить. Выбирайте посадку без крайностей – пусть вещь не жмёт, но и не болтается.

Ошибка 3. Выбираете ткань подешевле

Отдавайте предпочтение добротным материалам, которые пропускают воздух и не провоцируют аллергию. Важно, чтобы загрязнения легко отстирывались, а ткань сохраняла свои свойства после стирок. Небольшая переплата за надёжную вещь того стоит.

Ошибка 4. Пропускаете проверку швов и застёжек

Лучший вариант – одежда со швами наружу. Если они внутри, присмотритесь к обработке: жёсткие края могут натирать кожу и повреждать шерсть. С застёжками ориентируйтесь на длину шерсти. Длинношёрстным собакам подойдут кнопки, а короткошёрстным – молнии или липучки.

Ошибка 5. Упускаете полезные мелочи

Отражающие свет вставки нужны не для красоты: без них особенно сложно обойтись на прогулках в темноте. Украшения же должны находиться там, где не смогут поранить собаку или ограничить её движения.

Выбирайте гардероб для хвостика с умом – тогда на прогулках ему будет тепло, удобно и не страшна непогода.