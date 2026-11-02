Должник из Кузбасса заставил банк заплатить – как ему это удалось

В марте 2021 года житель Мариинска оформил кредит на 144 тысячи рублей под 14,9% годовых сроком на три года. Однако платежи по договору он вносил не полностью и с задержками. В феврале 2022 года банк расторг договор в одностороннем порядке и потребовал вернуть долг.

– Не получив от должника требуемую сумму, банк лишь в октябре 2023 года обратился к мировому судье за вынесением судебного приказа о взыскании с мариинца образовавшегося долга в размере около 140 тысяч рублей, – сообщает Мариинский городской суд.

Однако в конце декабря приказ отменили после того, как заёмщик заявил возражения.

В мае 2025 года банк снова пошёл в суд – на этот раз с иском о взыскании той же задолженности. Мужчину не удалось известить о заседании: повестки вернулись в суд после истечения срока хранения на почте. В июне суд вынес заочное решение в пользу банка.

О нём кузбассовец узнал только в феврале 2026 года, когда деньги начали списывать с его счетов. Мужчина обратился в суд, добился восстановления срока на обжалование и отмены заочного решения. Он смог подтвердить, что не присутствовал на заседании по уважительным причинам.

При повторном рассмотрении дела заёмщик заявил о пропуске срока исковой давности. Суд установил, что он истёк 15 мая 2025 года, а банк направил иск только 25 мая – с опозданием на 10 дней.

В итоге суд отказал банку во взыскании задолженности. Кроме того, кредитную организацию обязали вернуть мужчине около 40 тысяч рублей, которые успели списать с его счетов.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец "кинул" московских коллекторов и вышел сухим из воды.