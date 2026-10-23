Кузбассовец "кинул" московских коллекторов и вышел сухим из воды - как ему удалось

Мариинец заключил кредитный договор с коммерческим банком в конце декабря 2011 года. Сначала он неоднократно нарушал график возврата кредита, а с начала 2014-го и вовсе перестал производить выплаты. Последний платёж по договору он внёс 30 декабря 2013 года.

В октябре 2014 года банк передал право требовать долг московской компании "Первое клиентское бюро". Однако коллекторы обратились к мировому судье только в 2021 году – спустя примерно семь лет после прекращения выплат. Судебный приказ о взыскании долга впоследствии отменили после возражений должника.

На этом история не закончилась. Коллекторская компания подала новый иск в Мариинский городской суд, потребовав взыскать с мужчины более 120 тысяч рублей. К тому моменту после отмены судебного приказа прошло ещё более четырёх лет.

Сам должник на заседание не пришёл, но направил заявление с просьбой отказать коллекторам из-за пропуска срока исковой давности.

Суд установил, что задолженность действительно образовалась из-за нарушения условий кредитного договора.

– Обращение коллекторской компании к мировому судье продлило течение срока исковой давности на шесть месяцев, но и этот срок был в итоге пропущен взыскателем более чем на 4 года, – сообщает Мариинский суд.

В итоге суд отказал "Первому клиентскому бюро" во взыскании долга.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские власти срочно взяли кредит на 2 млрд рублей для выплаты долгов.