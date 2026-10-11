"Уехать невозможно": в Кузбассе произошел массовый сбой сервисов такси

О проблемах с вызовом такси жители Кузбасса начали писать в соцсетях. Так, один из подписчиков новокузнецкого телеграм-канала рассказал, что вечером 10 октября пытался вызвать машину из центра города, но ни один из доступных сервисов не сработал.

– Вчера в 22:52 пытались вызвать такси с центра в Абашево. Ни один сервис не работал. Звонили на номера, пытались вызвать так такси. Но даже по телефону сказали, что сбой программ, – сообщил горожанин.

Сегодня утром, 11 октября, читательница редакции VSE42.RU рассказала, что тоже не смогла вызвать машину через популярный сервис.

– Информация в приложениях вообще не прогружается, уехать невозможно, – поделилась кемеровчанка.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Кузбасс накрыл цифровой сбой – электронные билеты стали недоступны.