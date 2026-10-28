В Кузбассе отравились семеро детей – подробности

В отделении острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского подвели итоги рабочей недели.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, с 19 по 25 октября в стационар госпитализировали 18 пациентов, в том числе 7 детей и подростков.

Чаще всего жители региона поступали в больницу с отравлениями медикаментами. На втором месте оказались отравления алкоголем, на третьем – наркотиками. При этом в статистику не включены случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.

– Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение, – уточнил врач.

Токсиколог также дал рекомендации: хранить лекарства и бытовую химию в местах, абсолютно недоступных для детей, не принимать лекарства вместе с алкоголем и не назначать их себе бесконтрольно. При любых подозрениях на отравление он призвал немедленно звонить 112.

Напомним, неделей ранее в Кузбассе отравились больше 20 человек.