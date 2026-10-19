На спасение Анжеро-Судженска бросилась и прокуратура: что сделали

В Анжеро-Судженске произошла коммунальная история, которая дошла до прокуратуры. Жители домов на улице Лазо долго оставались без холодной воды. Причина – порывы на сетях.

Проверку провели специалисты управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу вместе с кузбасской прокуратурой. Выяснилось, что в июле воду отключали надолго – больше четырёх часов. При этом ресурсоснабжающая компания не должна была так поступать. А местные власти, в свою очередь, не приняли мер, чтобы организовать людям нормальное водоснабжение.

Прокуратура внесла представления директору ресурсной компании и главе округа. После этого двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководителя компании оштрафовали за нарушение правил подачи коммунальных услуг. Штраф он уже оплатил.

По данным ведомства, после вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Поставщик увеличил число ремонтных бригад. Специалисты вскрыли, промыли и отремонтировали участки труб общей длиной 300 метров. Проверили запорную арматуру и заменили ещё около 100 метров сетей.

– По требованию надзорного ведомства 2 034 гражданам произведен перерасчет платы за коммунальную услугу водоснабжения, – отметили управлении Генпрокуратуры России по СФО.

А главное – в систему вернули нормальное давление. Бесперебойная подача воды восстановлена в 57 многоквартирных домах Анжеро-Судженска.

Недавно на дырявые трубы в Анжеро-Судженске обрушился с критикой губернатор. Ранее VSE42.RU сообщал, что Илья Середюк разгромил мэра города за постоянные жалобы на порывы и отправил в Анжеро-Судженск экстренную бригаду.