Снежный ад творится на кузбасских дорогах – водителей призывают задуматься

Днём в воскресенье, 1 ноября, в Кемеровской области бушуют метели, предупреждает региональная ГИБДД.

Например, на 13-м километре автодороги Чугунаш – Шерегеш творится сущий ад: дорога заметена снегом, а снегопад ухудшает и без того недостаточную видимость.

ГАИ напоминает кузбассовцам, что при ухудшении погоды необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, отказаться от резких манёвров, особенно обгонов, и быть предельно внимательными и осторожными. Иначе последствия могут быть самыми печальными.

Напомним, синоптики прогнозируют в Кузбассе снегопады и в начале следующей недели.