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Снежный ад творится на кузбасских дорогах – водителей призывают задуматься

На Кузбасс обрушились страшные снегопады. Особенно жутко сейчас на загородных трассах.

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Днём в воскресенье, 1 ноября, в Кемеровской области бушуют метели, предупреждает региональная ГИБДД.

Например, на 13-м километре автодороги Чугунаш – Шерегеш творится сущий ад: дорога заметена снегом, а снегопад ухудшает и без того недостаточную видимость.

ГАИ напоминает кузбассовцам, что при ухудшении погоды необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, отказаться от резких манёвров, особенно обгонов, и быть предельно внимательными и осторожными. Иначе последствия могут быть самыми печальными.

Напомним, синоптики прогнозируют в Кузбассе снегопады и в начале следующей недели.

Фото: ГИБДД Кузбасса
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