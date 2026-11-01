Насколько сильный мороз ударит по Кузбассу в понедельник – прогноз синоптиков

В начале следующей недели Кузбасс заметут снегопады, предупреждает Кемеровский гидрометцентр. В ночь на 2 ноября в Кемерове будет 0,+2°C, днём +1,+3°C. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В целом по региону в ночное время похолодает до +2,-3°C, а местами ударят морозы до –5,–10°C. В дневное время градусник покажет 0,+5°C, но местами сохранятся морозы до –5°C.

Явления погоды: облачно, ночью осадки, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, снега, местами гололёдные явления.

Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, на отдельных территориях с порывами до 14 м/с.

К праздничной среде прогнозируется похолодание ночью до –1,–6°C, местами до –11°C, днём –2,+3°C, местами до –7°C. И снова пройдут снегопады и мокрые снегопады.