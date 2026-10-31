Просрочка и бактерии: в Кузбассе изъяли тонны мяса после проверок

В Кузбассе специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев 2026 года исследовали 763 пробы мяса. Проверки проводили во время надзорных мероприятий, профилактических визитов и мониторинга. Продукцию изучали по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.

В результате пять проб не прошли проверку: четыре оказались с нарушениями по микробиологическим показателям, ещё одна – по физико-химическим. В общей сложности доля продукции, не соответствовавшей нормативам, составила 0,6%.

– Проб мясной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по содержанию ветеринарных препаратов, пестицидов, токсичных элементов, генномодифицированных организмов, радионуклидов не обнаружено, – уточнили в ведомстве.

По всем обнаруженным нарушениям Роспотребнадзор принял меры: реализацию несоответствующей продукции приостановили. Всего из оборота изъяли 30 партий мясных изделий общим весом 2386 килограммов.

Причинами стали нарушения условий хранения, продажа продукции с истёкшим сроком годности и несоответствие установленным требованиям. Виновных привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Роспотреб проверил воду в Кузбассе и нашел опасные нарушения.