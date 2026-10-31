Что течет из кранов в Кузбассе – Роспотреб проверил воду и нашел опасные нарушения

Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал отчет о качестве питьевой воды за 9 месяцев 2026 года.

Выяснилось, что требованиям не соответствовали 6,5% проб по санитарно-химическим показателям и 4% – по микробиологическим. При этом нарушений по паразитологическим показателям не выявили.

– Результаты лабораторного контроля из распределительной сети не превышают показатели за аналогичный период 2025 года, – отметили в ведомстве.

Во время проверок организаций, отвечающих за водоснабжение, специалисты обнаружили несколько видов нарушений. В частности, качество холодной и горячей воды не всегда соответствовало нормативам, а температура горячей воды в отдельных случаях была ниже или выше установленных значений.

Кроме того, некоторые организации не проводили в полном объёме лабораторные исследования воды, не обеспечивали санитарную охрану источников водоснабжения или использовали такие территории с нарушением установленных ограничений.

За девять месяцев 2026 года Роспотребнадзор наложил на нарушителей штрафы на общую сумму 120,5 тысячи рублей. Также ведомство выдало два предписания об устранении нарушений, направило 18 представлений и объявило 41 предостережение.

Кроме того, в 2026 году специалисты направили в суд два иска, чтобы обязать организации соблюдать санитарные требования и защитить права жителей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что рынок сигарет в Кузбассе взяли под жёсткий контроль.