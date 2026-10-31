Зима резко напомнит о себе – к чему готовиться кузбассовцам 1 ноября

В первый день ноября Кузбасс ждут снегопады, мокрый снег, порывистый ветер и гололедица. Прогнозом погоды поделились синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в ночь на воскресенье по области ожидается от −4 до −9 градусов, местами – от −3 до +2. Пройдёт небольшой, а в отдельных районах умеренный снег и мокрый снег. Днём столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, местами похолодает до −6. Осадки продолжатся.

Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 13 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и другие гололёдные явления.

В Кемерове ночью ожидается от −1 до −3 градусов, днём – от 0 до +2.

– Облачно. Ночью небольшой снег, днем умеренный снег, мокрый снег, – говорится в прогнозе.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3–8 метров в секунду. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что трассы Кузбасса превратились в ловушку – ГИБДД отметили особо опасные участки.