Трассы Кузбасса превратились в ловушку: ГИБДД отметили особо опасные участки

В соцсетях Кузбасса водители жалуются на состояние трассы Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск.

– Дорога не чищена, проезжая часть превратилась в сплошную снежную "кашу", – возмутился один из подписчиков.

Под ней скрывается лёд, движение сузилось до одной полосы, и держать уверенный курс там почти невозможно. Люди пишут, что снегоуборочной техники на этом участке нет совсем, и задаются вопросом, почему они должны рисковать жизнями.

А ГИБДД Кузбасса тем временем предупредило об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды и назвало участки, где стоит быть особенно внимательными. Среди них – Яшкинский муниципальный округ, автодорога "Кемерово-Яшкино-Тайга", 83 км. В Кемерове – улица Красноармейская. В Междуреченске – автодорога "Новокузнецк-Мыски-Междуреченск", 56 км. В Чебулинском округе – 435 километр Р-255 "Сибирь". Ещё в списке – "Таштагол-Шерегеш", 15 км, Магистральный проезд в Осинниках и 511-й километр Р-255 "Сибирь" в Тяжинском округе.

В ведомстве напомнили: при плохой погоде нужно снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров, особенно обгонов. Скорость должна позволять контролировать машину с учётом погоды и состояния дороги.