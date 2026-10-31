Вместо успокоения – зависимость и кома: в Кузбассе врач предупредил об опасности корвалола

Привычные многим капли для сердца могут оказаться опасными для жизни, если использовать их не по назначению или превышать дозировку. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, многие воспринимают корвалол как безобидное средство, однако его основной компонент – фенобарбитал – относится к психотропным веществам. Он воздействует на центральную нервную систему, а при неправильном применении может привести к тяжёлым нарушениям сознания.

– Регулярный приём вещества будет вызывать зависимость, и человек попадёт в поле зрения наркологов. Сознание может нарушаться вплоть до комы. Это лекарство используется совсем для других целей и содержит сильное снотворное, – подчеркнул врач.

Токсиколог отметил, что особенно опасно превышать рекомендованную дозировку. В таких случаях могут возникнуть выраженная сонливость, потеря сознания и нарушения дыхания. Ситуация осложняется, если одновременно употреблять энергетики или сочетать препарат с другими лекарствами: возрастает риск спутанности сознания, галлюцинаций, судорог и нарушений сердечного ритма.

Напомним, ранее токсиколог рассказал кузбассовцам, как врачи из интернета могут довести до летального исхода.