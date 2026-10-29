Когда капельница от запоя - смерть: кузбассовцам рассказали, как врачи из интернета могут довести до летального исхода

Объявления о том, что врач приедет и "выведет из запоя" прямо на дому, сегодня можно встретить на каждом углу. Но, как предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях, за такими предложениями нередко стоят люди, у которых нет ни нужной квалификации, ни лицензии на работу в регионе.

– Для человека в тяжёлом состоянии это может закончиться реанимацией или летальным исходом, – отметил токсиколог Сиворонов К.Н.

По словам специалиста, запой – это не просто повод поставить капельницу. Абстинентный синдром опасен для жизни: могут начаться судороги, "белая горячка", сбои ритма сердца и скачки давления. Кроме того, под видом запоя часто скрываются инфаркт, инсульт, панкреатит, кровотечение или отравление суррогатами. Понять, что происходит на самом деле, может только врач после осмотра.

Чтобы не нарваться на аферистов, нужно проверять организацию:

У нее должна быть лицензия на медицинскую деятельность с наркологией.

Важно, чтобы в документе был указан адрес именно в Кемерове или Кузбассе.

Если используются психотропные препараты, нужна отдельная лицензия на их оборот.

Перед началом лечения пациенту обязаны показать договор с названием юрлица, оформить согласие и выдать чек.

Проверка занимает всего пару минут. Нужно попросить номер лицензии и название юрлица, а потом найти их в реестре Росздравнадзора. Там будет видно, действует ли лицензия, какие адреса и работы в ней указаны. Еще можно заглянуть в ЕГРЮЛ на сайте ФНС и посмотреть, где и когда зарегистрирована компания.

Насторожить должны несколько вещей. Если в объявлении только телефон, без названия и адреса, если отказываются называть номер лицензии или офиса в Кемерове нет – это тревожный знак. Также стоит смущаться обещаний "вылечить за час и навсегда", капельницы без осмотра и вопросов о болезнях и лекарствах, а также давления в духе "решайте прямо сейчас". У фейковых сайтов часто вымышленные ФИО сотрудников и нечитаемые бланки лицензий.

Скорую нужно вызывать при судорогах, потере сознания, галлюцинациях, боли в груди, одышке, рвоте с кровью, черном стуле или сильной боли в животе. Если столкнулись с нарушением – сохраните объявление, договор, чеки и переписку, а затем сообщите в Росздравнадзор по Кемеровской области и в прокуратуру.

Сиворонов напомнил, что отделение острых отравлений ККБСМП им. М. А. Подгорбунского в Кемерове специализируется на помощи при алкогольном и наркотическом абстинентном синдроме. Проверка лицензии занимает несколько минут, но может спасти жизнь.