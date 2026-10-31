"Таракан выполз из хот-дога": в Кузбассе популярный магазин кишит жуткими насекомыми

В продуктовом магазине популярной торговой сети жители Междуреченска обнаружили насекомых, которые ползают по товарам. Информация появилась сегодня, 31 октября, в телеграм-канале "Подслушано Междуреченск Мыски".

По словам автора обращения, магазин, расположенный в ТЦ "Район", буквально кишит разнообразной живностью.

– Там не только тараканы, но и мошки и мухи, будьте бдительней! – написали в публикации.

К сообщению прикрепили видео, на котором видно, как таракан ползает возле булочек с маком.

В комментариях одна из жительниц рассказала, что ранее сталкивалась с подобной ситуацией – тогда ей продали хот-дог с живым тараканом.

– У них, когда кафе было, мне сделали хот-дог с тараканом. ЖИВЫМ! Он прям выполз из булки, и они мне его спокойно отдали. Надо было видеть мое лицо… Я настолько была в шоке, что даже сказать ничего не смогла, – написала горожанка.

Напомним, ранее в соцсетях появлялась информация о том, что в одной из кузбасских школ подают обед с червями. После жутких фото из школьной столовой в учебное заведение приехал мэр города с проверкой.