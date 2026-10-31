Выписали из квартиры, пока рожала: вдова легендарного спасателя из Кузбасса столкнулась с новой бедой

Вдова легендарного новокузнецкого спасателя Фёдора Чуенко, которую пытаются выселить из ведомственного жилья, осталась без регистрации. Пока женщина находилась в роддоме с новорождённой дочерью, её сняли с учёта в квартире, где она прожила почти 18 лет. Об этом пишет телеграм-канал "Новокузнецк 112".

По словам женщины, никакого уведомления о снятии с учёта она не получала.

– Читатель сообщает, что после выписки Евгения обратилась в миграционную службу, но там отказались поставить отметку о гражданстве ребёнка из-за отсутствия у матери регистрации, – пишет канал.

Теперь у семьи возникла ещё одна проблема: новорождённую не получается прикрепить к детской поликлинике.

Напомним, ранее сообщалось, что после смерти мужа Фёдора Чуенко женщина осталась одна с детьми. Мужчина около 25 лет служил в МЧС и получил ведомственную квартиру в 2008 году. Теперь руководство пожарной части добивается через суд выселения семьи, поскольку здание признали нежилым. Другого жилья у вдовы нет.

История уже привлекла внимание Следственного комитета: ранее ведомство возбудило уголовное дело о халатности. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.