Беременную вдову легендарного кузбасского спасателя гонят из служебной квартиры

Вдова легендарного новокузнецкого спасателя Фёдора Чуенко – бывшего начальника службы пожаротушения ГУ "ЦУС ФПС по Кемеровской области" – выселяют из служебной квартиры, которую выдали семье ещё в 2008 году на улице Кубинской, 23Б, в посёлке Листвяги, сообщает Baza. В 2010 году спасатель умер от сердечного приступа, а руководство пожарной части теперь гонит женщину на улицу.

– Семью хотят выселить через суд. Оказалось, что дом всё это время якобы числился административным зданием и жить в нём нельзя, – пишет тг-канал.

Документа о переводе здания в нежилой фонд вдова не видела, и все жильцы, по её словам, там прописаны.

Руководство требует отдать ключи от квартиры до 16 октября. Женщина воспитывает 15-летнюю дочь и находится на восьмом месяце беременности.

В Следкоме в субботу прокомментировали публикацию и сообщили, что расследуется дело.

– Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), – сказали в СК.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству кузбасского СУ СК отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Скандал вокруг дома тянется уже несколько лет. В феврале 2024 года ураган сорвал крышу. Руководство части нашло деньги на ремонт только после того, жители устроили шумиху в СМИ, а следователи начали проверку. Но после этого внезапно оказалось, что дом нежилой. В 2025 году всем жильцам предложили добровольно выехать, они отказались, и на них подали в суд.

Фёдор Чуенко отмечен медалями МЧС России "За отличие в службе" I, II, III степени, почётными грамотами администрации Новокузнецка и Кемеровской области.