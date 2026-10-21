Рынок сигарет в Кузбассе взяли под жёсткий контроль – массово изымают товар

Роспотребнадзор за девять месяцев провёл почти тысячу проверок торговых точек, которые продают в Кузбассе сигареты и вейпы. Изучены тысячи образцов, и каждый пятый из них оказался подозрительным.

– Проинспектировано более 6,3 тыс. ед. табачной и никотинсодержащей продукции, из них порядка 22% продукции с нарушениями, – сказали в Роспотребнадзоре.

Среди нарушений – нет маркировки или маркировка Data Matrix подделана, без русского языка и документов, повторная продажа. Изъята 1 121 единица продукции, в том числе 223 запрещённых никотиновых пластинок.

На продавцов массово заводят административные дела – за нарушение правил оборота, отсутствие регистрации, отсутствие проверок возраста на кассе и прочее.

Кроме того, ведомство с начала года заблокировало 14 интернет-ссылок о сигаретах и вейпах.