В Кузбасс привезли 18 новых школьных автобусов: кому достанутся машины

Как сообщают областные власти, в Кузбасс прибыла новая партия школьных автобусов. Всего регион получил 18 машин, общая стоимость которых составила 85 млн рублей. Транспорт закупили за счет федерального бюджета.

– 18 новых автобусов отправили в Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Новокузнецкий, Топкинский, Тяжинский, Юргинский и Яшкинский муниципальные округа, а также в Калтан и Прокопьевск, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

В партию вошли четыре автобуса марки ГАЗ, рассчитанные на 13–20 пассажиров в зависимости от модификации. Еще 11 машин – это ПАЗ на 21–24 места. И три ПАЗа с повышенной вместимостью, которые могут взять до 31 пассажира.

Школьный транспорт оснащен обогревом стекол, кнопкой требования остановки, системами контроля маршрута и учета времени непрерывной работы водителя за рулем. Автоматический ограничитель не дает разогнаться выше 60 км/ч. Встроенная система ГЛОНАСС обеспечивает навигацию, а родители могут следить за передвижением автобусов в системе "Электронная школа 2.0".

По информации министерства образования Кузбасса, ежедневно в регионе более 11 тысяч детей из 693 населенных пунктов добираются до учебы на школьном транспорте. Для организации перевозок задействованы 504 автобуса.