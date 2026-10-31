В Кемерове вот-вот пройдет событие мирового масштаба – подробности

С 1 по 8 ноября в многофункциональном спорткомплексе "Кузбасс-Арена" в Кемерове пройдет событие мирового масштаба – Чемпионат и первенство мира по универсальному бою. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Ожидается, что в Кемерово приедут более 1200 спортсменов из 33 стран. Среди участников – 15 кузбассовцев.

Торжественное открытие соревнований состоится 3 ноября в 17:00. Гала-финалы запланированы на 7 ноября в 17:00.

Зрителей приглашают поддержать спортсменов на трибунах. Вход свободный через входы № 2 и № 3 спорткомплекса "Кузбасс-Арена" на Притомском проспекте, 10.

– Если не получается прийти, обязательно включайте онлайн-трансляции в официальных соцсетях Всероссийской федерации универсального боя, они будут идти с первого дня, – уточнил мэр Кемерова.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что легенда ММА Джеффри Монсон посетил Кемерово.