Легенда ММА Джеффри Монсон посетил Кемерово - фото

Кемеровскую "Кузбасс-Арену" посетил известный боец смешанных единоборств Джеффри Монсон. Он является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, двукратным победителем ADCC и звездой мировых турниров. О визите сообщили в самом комплексе.

Легендарный спортсмен оценил масштабы и возможности арены, пообщался с кузбасскими атлетами и пожелал им больших побед.

В арене поблагодарили гостя за визит, теплые слова и поддержку, отметив, что будут рады видеть его снова.

Напомним, Джефф Монсон – уроженец США, но отказавшийся от американского гражданства в пользу российского. На счету 55-летнего бойца в смешанных единоборствах 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Из-за серьёзных травм покинул смешанные единоборства и занялся боксом.

Ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что он станет гостем чемпионата и первенства Кузбасса по борьбе корэш (классика) и борьбе на поясах (вольный стиль). Событие пройдет с 9 по 11 октября в Белове.