Туристы смогут добираться до Шерегеша почти вдвое быстрее – подробности

В этом горнолыжном сезоне власти планируют запустить мультимодальные перевозки из Новокузнецка в Шерегеш. О договорённости с генеральным директором Единой транспортной дирекции Константином Угаровым сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Новый маршрут позволит сократить время в пути с прежних 4,5 часа до 2,5 часа. Микроавтобус будет ждать пассажиров у выхода из здания аэропорта Новокузнецка и доставлять их непосредственно к месту отдыха.

– При покупке авиабилета пассажир сможет сразу выбрать экспресс-маршрут до Шерегеша или отдельно оформить только трансфер, – уточнил глава региона.

По словам Середюка, новый формат перевозок должен сделать поездки на курорт удобнее и помочь увеличить туристический поток. Перевозчиком станет местная компания, поэтому налоги от её работы будут поступать в региональный бюджет.

Губернатор также отметил, что развитие транспортной доступности создаёт дополнительные возможности для местного бизнеса. Рост числа туристов может увеличить спрос на услуги гостиниц, заведений общепита и других предприятий, а также способствовать появлению новых рабочих мест.

Напомним, ранее стало известно, что Кузбасс признали лучшим горнолыжным регионом России.