Как вернуть подаренную квартиру: адвокат раскрыл единственные законные лазейки

Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев объяснил, когда закон позволяет аннулировать дарственную на жилье.
Как рассказал Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru, вернуть подаренную квартиру из-за простой смены решения нельзя. Закон допускает отмену договора дарения только в исключительных случаях.
Когда суд может отменить сделку:
- Даритель находился в неадекватном состоянии (алкогольное или наркотическое опьянение, психическое заболевание).
- Сделка прошла под давлением, угрозами или обманом.
- Новый владелец совершил умышленное преступление против жизни или здоровья дарителя (ст. 578 ГК РФ).
– Если одаряемый совершил противоправные действия против жизни или здоровья дарителя – покушался на него, нанёс тяжкий вред здоровью, – закон позволяет отменить дарение. Но на практике такие ситуации встречаются крайне редко, – пояснил собеседник СМИ.
Если одаряемый убил дарителя, вернуть недвижимость вправе наследники. Автоматического возврата имущества не происходит. Родственникам необходимо подать иск в суд. В качестве доказательств потребуются свидетельство о смерти и постановление о возбуждении уголовного дела.
В остальных ситуациях получатель подарка становится полноправным хозяином. Он может распоряжаться жильем по своему усмотрению и даже прекратить общение с дарителем.
Рекомендации юристов для защиты имущества:
- Осознавайте риски. Переоформление жилья на родственников означает полную потерю контроля над объектом.
- Оформляйте недвижимость именно как личный дар. Это защитит ваши вложения в случае развода.
- Внимательно читайте документы. Под видом юридической помощи мошенники часто подсовывают договоры, лишающие людей квартир.