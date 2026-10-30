Как вернуть подаренную квартиру: адвокат раскрыл единственные законные лазейки

Как рассказал Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru, вернуть подаренную квартиру из-за простой смены решения нельзя. Закон допускает отмену договора дарения только в исключительных случаях.

Когда суд может отменить сделку:

Даритель находился в неадекватном состоянии (алкогольное или наркотическое опьянение, психическое заболевание).

Сделка прошла под давлением, угрозами или обманом.

Новый владелец совершил умышленное преступление против жизни или здоровья дарителя (ст. 578 ГК РФ).

– Если одаряемый совершил противоправные действия против жизни или здоровья дарителя – покушался на него, нанёс тяжкий вред здоровью, – закон позволяет отменить дарение. Но на практике такие ситуации встречаются крайне редко, – пояснил собеседник СМИ.

Если одаряемый убил дарителя, вернуть недвижимость вправе наследники. Автоматического возврата имущества не происходит. Родственникам необходимо подать иск в суд. В качестве доказательств потребуются свидетельство о смерти и постановление о возбуждении уголовного дела.

В остальных ситуациях получатель подарка становится полноправным хозяином. Он может распоряжаться жильем по своему усмотрению и даже прекратить общение с дарителем.

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