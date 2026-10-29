Предатель под диваном: как запретить роботу-пылесосу сливать ваши секреты хакерам

Премиальные роботы-пылесосы с камерами и лидарами создают точные цифровые карты квартир. Эти данные отправляются на облачные серверы производителей. Из-за уязвимостей в каналах связи хакеры могут перехватить управление гаджетом и получить доступ к видео. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал преподаватель МФТИ Юрий Аммосов.

Главные угрозы:

• Преступники способны вычислить местоположение владельца по IP-адресу.

• Анализ Wi-Fi трафика и MAC-адреса позволяет скрыто следить за активностью в доме.

• Заклеить объектив пылесоса нельзя. Большинство моделей выдадут программный сбой и прекратят уборку без видеосигнала.

Как защитить личные данные:

• Сразу измените стандартные заводские настройки устройства.

• Строго контролируйте разрешения, выданные приложению пылесоса на смартфоне.

• Игнорируйте сторонние ссылки для "улучшения" работы сервисов. Под видом обновлений часто скрываются вирусы.

• Внимательно проверяйте уведомления только в официальном приложении.