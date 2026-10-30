Бьюти-бум из Поднебесной: почему россиянки выбирают китайскую косметику вместо привычного люкса

Китайская косметика успешно конкурирует с мировым люксом на российском рынке. В беседе с Pravda.Ru визажист Ножечкина выделила три главные причины такого спроса: доступная цена, привлекательный дизайн упаковок и мгновенный визуальный эффект.

Декоративные средства из КНР отличаются высокой пигментацией. Для яркого макияжа достаточно одного штриха, тогда как дорогие аналоги часто требуют долгого наслаивания.

– Что касается декоративной косметики, то у китайских брендов она яркая и высокопигментированная. Возьмём люксовую косметику вроде Dior: чтобы получить нужный эффект, её нужно накладывать слой за слоем, и это оценит скорее эстет. А китайская косметика работает иначе: сделал один мазок – и результата уже достаточно, – отметила эксперт.

В уходовом сегменте производители делают ставку на инновационные антивозрастные формулы. Они дают выраженный омолаживающий результат без дорогостоящих салонных процедур. Особым спросом сейчас пользуются китайские тканевые маски. Они эффективно увлажняют лицо и осветляют пигментацию, отвечая новому тренду россиянок на естественную светлую кожу без загара.

При этом специалисты предупреждают о рисках. Китайская косметика содержит высокоактивные компоненты. Перед использованием новые средства необходимо тестировать на небольшом участке кожи, чтобы исключить аллергические реакции и подобрать уход под индивидуальные особенности организма.