Спрячьте скрабы подальше: инструкция от косметолога по выживанию кожи среди батарей

Российский врач-косметолог Ирина Троицкая назвала основные ошибки при уходе за лицом и телом в отопительный сезон.
В период отопительного сезона сухой воздух провоцирует быструю потерю влаги. В беседе с изданием "Газета.Ru" врач-косметолог Ирина Троицкая назвала семь главных ошибок зимнего ухода за кожей и объяснила, как их избежать:
• Использование летней косметики. Легких гелей зимой недостаточно. Перейдите на кремы с глицерином, гиалуроновой кислотой, церамидами или скваланом. Наносите их на слегка влажное лицо.
• Отказ от крема при жирной коже. Пересушивание раздражает кожу и провоцирует новые высыпания. Выбирайте увлажняющие некомедогенные средства.
• Умывание горячей водой "до скрипа". Горячая вода смывает защитные липиды. Используйте теплую воду и мягкие очищающие средства.
• Агрессивное отшелушивание. Скрабы и пилинги при шелушении только усиливают сухость и жжение. Поврежденной коже нужно восстановление, а не чистка.
• Нанесение сыворотки без крема. В сухом помещении сыворотка не удержит влагу. Обязательно закрывайте ее плотным кремом.
• Испарение термальной воды. Распыление воды на лицо без последующего закрепления кремом сушит кожу еще сильнее.
• Игнорирование SPF. Снег активно отражает ультрафиолет. Наносите защиту не ниже SPF 30.