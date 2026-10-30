Спрячьте скрабы подальше: инструкция от косметолога по выживанию кожи среди батарей

В период отопительного сезона сухой воздух провоцирует быструю потерю влаги. В беседе с изданием "Газета.Ru" врач-косметолог Ирина Троицкая назвала семь главных ошибок зимнего ухода за кожей и объяснила, как их избежать:

• Использование летней косметики. Легких гелей зимой недостаточно. Перейдите на кремы с глицерином, гиалуроновой кислотой, церамидами или скваланом. Наносите их на слегка влажное лицо.

• Отказ от крема при жирной коже. Пересушивание раздражает кожу и провоцирует новые высыпания. Выбирайте увлажняющие некомедогенные средства.

• Умывание горячей водой "до скрипа". Горячая вода смывает защитные липиды. Используйте теплую воду и мягкие очищающие средства.

• Агрессивное отшелушивание. Скрабы и пилинги при шелушении только усиливают сухость и жжение. Поврежденной коже нужно восстановление, а не чистка.

• Нанесение сыворотки без крема. В сухом помещении сыворотка не удержит влагу. Обязательно закрывайте ее плотным кремом.

• Испарение термальной воды. Распыление воды на лицо без последующего закрепления кремом сушит кожу еще сильнее.

• Игнорирование SPF. Снег активно отражает ультрафиолет. Наносите защиту не ниже SPF 30.