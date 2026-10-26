Земельные тайны Кузбасса закончились: что появилось в реестре

В Кузбассе внесли в ЕГРН 100% территориальных зон. Как сообщает филиал ППК "Роскадастр" по Кемеровской области – Кузбассу, по состоянию на октябрь 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли актуальные данные о 1 071 территориальной зоне региона. Работа масштабная, и её завершение – важный шаг для упорядочения градостроительной деятельности в Кузбассе.

Территориальная зона – это часть муниципального образования, для которой правилами землепользования и застройки чётко определены границы и градостроительный регламент. Именно вид зоны определяет, какие объекты можно возводить на конкретном участке: жилую застройку, общественно-деловые объекты, промышленные предприятия, сельхозугодья или рекреационные зоны.

Появление в ЕГРН полной информации о таких зонах кардинально меняет уровень прозрачности земельно-имущественных отношений. Теперь граждане и бизнес могут оперативно получать сведения о существующих ограничениях и запретах на использование конкретных территорий. Это исключает риски спонтанной или несанкционированной застройки и защищает инвестиции.

– Внесение всех территориальных зон в ЕГРН дало нам полную и прозрачную картину землепользования в регионе. Это позволяет чётко определять зону ответственности органов власти, предупреждать земельные споры, значительно упрощать предоставление участков и создавать максимально понятные, комфортные условия для инвесторов, – подчеркнул директор филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области – Кузбассу Андрей Ермолин.

Наличие актуальных и достоверных данных в ЕГРН также способствует повышению эффективности государственного земельного надзора и комплексному развитию территорий Кузбасса. Получить нужные сведения из ЕГРН можно через официальные электронные сервисы Росреестра.