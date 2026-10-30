"Чтобы не травмировать детей": в Севастополе помогут разводиться мирно

Новая служба поможет супругам и родителям решать конфликты с участием нейтрального посредника, без доведения дела до суда.

– К сожалению, после развода супругам не всегда удается сохранить добрые отношения. Но если в семье есть дети, родителям особенно важно находить возможность нормально общаться – чтобы не травмировать детей. И именно медиативный подход позволяет уладить споры без суда и учитывать интересы каждого члена семьи, – написал губернатор.

По его словам, служба принесет пользу сразу с нескольких сторон. Семьи смогут обсуждать сложные вопросы в безопасной обстановке и договариваться без затяжных конфликтов. Суды получат возможность снизить нагрузку, поскольку часть споров удастся урегулировать до подачи иска или вовсе без него. А социальные службы смогут раньше замечать трудности в семье и вовремя подключаться к решению проблемы.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Семья". Работу службы в Севастополе будет курировать Центр социальной помощи семье и детям. Сейчас идет подготовка к открытию офиса на улице Пожарова. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.