"Бегают с ножами, пристают к девочкам": рабочих в кемеровском медобщежитии попросили угомониться

История с ремонтом в общежитии КемГМУ на бульваре Строителей, 45 в Кемерове продолжается. На этот раз власти прокомментировали жалобы студентов на строителей, которые ведут себя некрасиво.

– По общежитию бегают какие-то мужчины с ножам <...> Приходят пьяные, пристают к девочкам (есть несовершеннолетние), – сокрушается студент в соцсетях.

Представитель министерства образования Кузбасса в ответ на это пояснил, что мужчины ходили с ножами, так как подрезали ими линолеум в ремонтируемых помещениях. Их попросили угомониться.

– С рабочими провели беседу, указали на корректность поведения, – указали в Минобре.

Ведомство добавило, что протечка крыши, на которую студенты жаловались несколько дней назад, устранена. Студентам, которых затопило, предложены другие комнаты.

Будущие медики также жалуются на то, что у них зачем-то сняли металлические двери и заменили их тонкими межкомнатными. Студенты опасаются, что новые двери не обеспечат прежнего уровня защиты.

Эту жалобу министерство не прокомментировало. Но ранее отметило, что жаловаться можно напрямую в приёмную КемГМУ или звонить ректору на 8 (384-2) 73-48-56.

Напомним, несколько дней назад рабочие вскрыли крышу в общежитии и устроили потоп с пожаром. А ещё учащиеся жаловались, что строители подбросили коменданту мешок с фекалиями.