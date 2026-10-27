"Подбросили мешок с фекалиями": кемеровские студенты-медики в шоке от ремонта в общежитии

Дорогостоящий капитальный ремонт общежития КемГМУ на бульваре Строителей, 45 в Кемерове идёт с проблемами, на что пожаловались в соцсетях студенты. По их словам, строители несколько дней назад вскрыли крышу, что обернулось катастрофой.

– Строители вскрыли крышу, 24.10.26 затопило весь 9 этаж. 26.10.26 дошло до 2 этажа. Провода полыхают, розетки искрят, очень страшно находиться! – сокрушается будущий врач.

На опубликованном видео запечатлены потопы и искрящиеся провода в комнате. Даже пришлось вызывать пожарных.

Студенты также жалуются на строителей: те якобы работают до ночи под громкую музыку, распускают руки и зачем-то носят фекалии в пакетах.