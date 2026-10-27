"Подбросили мешок с фекалиями": кемеровские студенты-медики в шоке от ремонта в общежитии

Студенты, проживающие в общежитии медвуза, вынуждены мириться с потопами, пожарами и странным поведением рабочих. Представители учреждения прокомментировали ситуацию.
Дорогостоящий капитальный ремонт общежития КемГМУ на бульваре Строителей, 45 в Кемерове идёт с проблемами, на что пожаловались в соцсетях студенты. По их словам, строители несколько дней назад вскрыли крышу, что обернулось катастрофой.
– Строители вскрыли крышу, 24.10.26 затопило весь 9 этаж. 26.10.26 дошло до 2 этажа. Провода полыхают, розетки искрят, очень страшно находиться! – сокрушается будущий врач.
На опубликованном видео запечатлены потопы и искрящиеся провода в комнате. Даже пришлось вызывать пожарных.
Студенты также жалуются на строителей: те якобы работают до ночи под громкую музыку, распускают руки и зачем-то носят фекалии в пакетах.
– Они приходят пьяные, пристают к девочкам (есть несовершеннолетние), недавно коменданту рабочие подбросили мешок с фекалиями, – заявил автор сообщения.
В КемГМУ сайту VSE42.Ru рассказали, что протечка действительно произошла из-за плановых кровельных работ.
– Для установки новых сливных воронок были демонтированы старые сливы, из-за чего в период таяния снега произошло попадание воды в здание. В настоящее время производится просушивание помещений и коридоров, – сказали в вузе.
Руководство КемГМУ взяло ситуацию на личный контроль, приняты меры для устранения течи, идёт покомнатный обход. Также в вузе заверяют, что комнаты рабочим в общежитии не выделялись, а ремонт они делают днём. За порядком помогают следить камеры и круглосуточная охрана.
Также вуз подчёркивает, что отопительная система работает в штатном режиме.
На ремонт общежития КемГМУ потратил 78 млн рублей, выполняет контракт ООО "Титан". Дополнительно 450 тысяч рублей тратят на авторский надзор за ходом работ, следует из данных на сайте госзакупок.
Подрядчик должен обновить холлы, коридоры и жилые комнаты, установить новые двери, заменить мягкую кровлю и отремонтировать чердак, модернизировать системы водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и входных групп.