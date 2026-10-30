Почему коты писают в тапки - это не месть, ветеринар назвал причину

Специально для VSE42.Ru зоопсихолог, приглашенный эксперт бренда товаров для домашних животных Triol Светлана Капустина развеяла миф о том, что кошки метят обувь из мести. По словам эксперта, животные не способны на осознанную месть. Когда питомец справляет нужду в хозяйские тапки или на одежду, это не попытка досадить, а сигнал о проблеме. Вещи хозяина кошка выбирает из-за его запаха, который ее успокаивает.

– На самом деле такое поведение может быть связано со стрессом, болезнью мочевыводящих путей или неподходящими условиями для использования лотка. Вещи хозяина кошка выбирает из-за его запаха, который ее успокаивает. Ругать ее бесполезно, наказание только усилит тревогу, – отмечает Светлана Капустина.

Специалист советует в первую очередь проверить здоровье питомца у ветеринара и убедиться, что лоток стоит в тихом месте, чистый и подходящего размера.

Напомним, ранее специалист объяснила, что кошки не способны на человеческую обиду – они не строят планов мести и не ждут извинений. Вместо этого животное просто запоминает неприятный опыт и связывает его с конкретным человеком, местом или предметом, после чего начинает их избегать.