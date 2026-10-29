Как понять, что кошка обиделась - зоопсихолог раскрыла всю правду

В беседе с VSE42.Ru зоопсихолог Светлана Капустина объяснила, что кошки не способны на человеческую обиду – они не строят планов мести и не ждут извинений. Вместо этого животное просто запоминает неприятный опыт и связывает его с конкретным человеком, местом или предметом, после чего начинает их избегать. Если после купания питомец весь вечер сидит на высокой полке, он не дуется на хозяина, а держится подальше от того, кто только что сделал ему неприятно.

Чаще всего такое поведение появляется после стрессовых ситуаций – поездки к ветеринару, мытья, стрижки когтей. Кошка может держаться настороженно и после того, как хозяин вернулся из отпуска, в доме появились гости или новое животное. Иногда любимицу отталкивает резкий запах: новые духи или средство для уборки.

– Распознать такое состояние можно по поведению. Кошка не приходит на зов, не ложится спать рядом и выбирает места подальше от людей. Если до нее дотронуться, она отходит или вырывается, – отмечает Светлана Капустина.

Многое показывает тело. Уши разворачиваются в стороны или прижимаются к голове, кончик хвоста резко подергивается, мышцы напряжены – такие сигналы должны насторожить. А сидение спиной к хозяину само по себе ничего не значит: довольные питомцы часто сидят так, потому что доверяют человеку.

Чтобы наладить контакт, не надо брать животное на руки силой или ходить за ним по квартире. Лучше дать время и пространство. Предложите лакомство или поводите по полу удочкой-дразнилкой – так кошка сама решит, насколько близко подойти. Пусть кормление, игры и время сна идут по привычному распорядку, предсказуемость успокаивает.