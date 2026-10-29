Кузбасс признали лучшим регионом в России – подробности

Кузбасс признали лучшим горнолыжным регионом страны по версии премии SKI BUSINESS AWARDS. Награду вручили на Форуме туристических территорий в Москве.

По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, награда поможет привлечь в регион новых инвесторов.

– Такой статус помогает привлекать новых инвесторов – для них это сильный дополнительный аргумент при принятии решения, куда вложить деньги, – отметил глава региона.

Московский форум власти также используют для продвижения проектов. На мероприятии собираются ведущие представители крупного и среднего бизнеса, с которыми можно обсудить возможности сотрудничества.

По словам властей, развитие туризма остаётся одним из приоритетных направлений диверсификации региональной экономики. Как отметил глава Кузбасса, новые туристические объекты создают рабочие места, поддерживают местный бизнес и увеличивают поступления в бюджет. Для региона, который нуждается в дополнительных доходах, это особенно важно.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в этом году горнолыжный сезон в Шерегеше стартует раньше срока – уже с завтрашнего дня часть трасс откроют для катания.