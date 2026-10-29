Пластилин против нейросетей: как ИИ меняет историческую анимацию

О том, как искусственный интеллект (ИИ) задействуют в работе над историческими мультфильмами, в беседе с ИА "Время Н" рассказала Жанна Цыбряева, руководитель АНО "Творческое объединение "Восторг" и музея-студии "Пластилиновый Нижний".

Как объяснила эксперт, центральных персонажей по-прежнему создают вручную, а массовку помогают делать нейросети. В качестве примера она привела недавний мультфильм о нижегородском народном ополчении: для него понадобилось больше двухсот персонажей массовки.

– Если каждого персонажа лепить вручную, то на производство одной короткометражной ленты уйдут годы, как это и было раньше, – отметила Цыбряева.

Отвечая на вопрос, сможет ли ИИ заменить людей в анимации, она сказала, что это станет ясно со временем.

Днём ранее, 28 октября, отмечался Международный день анимации.