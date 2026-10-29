Эксперт РАН допустил повреждение важного места ради памятника святому в Кузбассе

В южной столице Кузбасса начали устанавливать монумент священномученика. Археолог опасается, что в результате был повреждён памятник археологии. Мэрия ответила на претензии.
Научный сотрудник Археологической лаборатории Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН Юрий Ширин, побывавший на месте установки монумента святого Прокопия возле Спасо-Преображенского собора в Новокузнецке, заявил о возможных нарушениях.
– Судя по отвалу рядом со стройплощадкой, прокопали достаточно, чтобы говорить о полном разрушении данного участка археологического памятника, – сказал учёный.
Администрация Новокузнецка в ответе на запрос Om1 Новосибирск сообщила, что действительно выдала разрешение на благоустройство территории – его запрашивали местные церковники. Документ предусматривает размещение элементов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм.
При этом выбранная площадка находится в границах сразу нескольких охраняемых территорий: археологический памятник "Острог и город Кузнецк", объект культурного наследия "Достопримечательное место "Кузнецк", охранная зона ОЗ-р-7, а также зоны регулирования застройки.
Мэрия в ответ на это утверждает, что безусловного запрета на благоустройство территории нет, но добавляет, что такие работы должны проходить с учётом требований законов о защите объектов культурного значения.
Представители администрации даже ездили проверять место установки скульптуры. К этому времени строители уже установили постамент и завезли грунт. Однако объём вмешательства проверяющие не смогли оценить из-за снега.
– В связи с наличием снежного покрова установить наличие и объём возможного вмешательства в грунт, способ устройства основания постамента и иные обстоятельства выполнения работ визуально не представилось возможным, – сказали в мэрии.
Администрация при этом не знает, получали ли организаторы проекта необходимые согласования и проводили ли археологи исследования перед началом земляных работ. Инициатора установки скульптуры уведомили о необходимости получения разрешений в региональном Управлении по охране объектов культурного наследия.
Напомним, 15 октября мэр Денис Ильин анонсировал установку в Новокузнецке скульптуры святого Прокопия.