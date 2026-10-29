Эксперт РАН допустил повреждение важного места ради памятника святому в Кузбассе

Научный сотрудник Археологической лаборатории Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН Юрий Ширин, побывавший на месте установки монумента святого Прокопия возле Спасо-Преображенского собора в Новокузнецке, заявил о возможных нарушениях.

– Судя по отвалу рядом со стройплощадкой, прокопали достаточно, чтобы говорить о полном разрушении данного участка археологического памятника, – сказал учёный.

Администрация Новокузнецка в ответе на запрос Om1 Новосибирск сообщила, что действительно выдала разрешение на благоустройство территории – его запрашивали местные церковники. Документ предусматривает размещение элементов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм.

При этом выбранная площадка находится в границах сразу нескольких охраняемых территорий: археологический памятник "Острог и город Кузнецк", объект культурного наследия "Достопримечательное место "Кузнецк", охранная зона ОЗ-р-7, а также зоны регулирования застройки.

Мэрия в ответ на это утверждает, что безусловного запрета на благоустройство территории нет, но добавляет, что такие работы должны проходить с учётом требований законов о защите объектов культурного значения.

Представители администрации даже ездили проверять место установки скульптуры. К этому времени строители уже установили постамент и завезли грунт. Однако объём вмешательства проверяющие не смогли оценить из-за снега.

– В связи с наличием снежного покрова установить наличие и объём возможного вмешательства в грунт, способ устройства основания постамента и иные обстоятельства выполнения работ визуально не представилось возможным, – сказали в мэрии.

Администрация при этом не знает, получали ли организаторы проекта необходимые согласования и проводили ли археологи исследования перед началом земляных работ. Инициатора установки скульптуры уведомили о необходимости получения разрешений в региональном Управлении по охране объектов культурного наследия.

Напомним, 15 октября мэр Денис Ильин анонсировал установку в Новокузнецке скульптуры святого Прокопия.