В Кузбассе поставят памятник святому новокузнечанину - детали

В Кузнецком районе Новокузнецка появится памятник святому Прокопию – уроженцу города, прошедшему через ссылки и заключение. На улице Луначарского уже готовят площадку для скульптуры. О ходе работ сообщил глава Новокузнецка Денис Ильин.

Прокопий – монашеское имя Петра Титова. Он родился в Кузнецке в 1877 году, стал архиепископом, а в 1937 году был расстрелян во время гонений на Церковь. В 2000 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как священномученика.

Скульптуру уже изготовили. Сейчас рабочие готовят участок и проводят земляные работы. Следующий этап – устройство основания и отделка постамента гранитом, после этого памятник установят на площадке.

Заодно преобразится и прилегающая территория. Здесь уложат тротуарную плитку, поставят скамейки и фонари, высадят зелёные насаждения. Разбитую асфальтовую дорожку заменят новой и оформят бордюрами. Газон, который пострадает во время работ, обещают восстановить.

– Основное благоустройство планируем завершить к концу осени 2026 года, – отметил глава Новокузнецка Денис Ильин.

Проект поддерживают новокузнецкие предприятия, участвующие в нём на благотворительной основе.